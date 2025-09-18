Estetica e tecnologia Minimalismo Suzuki per i motori fuoribordo

Quotidiano.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marina Santin Suzuki lancia Stealth Line, una linea di motori fuoribordo dal design minimalista dedicata a chi vuole navigare con stile perfetta sintesi tra tecnologia avanzata ed estetica di tendenza. In primis, per la livrea Matte Black, nera opaca – che si affianca alle colorazioni White e Nebular Black – trattata con il sistema di verniciatura anti-corrosione di Suzuki per preservare i motori dall’aggressione della salsedine e dell’ossido, garantendo durabilità e prestazioni nel tempo. La linea si amplia con motori fuoribordo Suzuki da 115, 140, 150, 200, 300 e 350 CV, tutti dotati di tecnologie innovative contrassegnate con il payoff The Ultimate Outboard Motor. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

estetica e tecnologia minimalismo suzuki per i motori fuoribordo

© Quotidiano.net - Estetica e tecnologia. Minimalismo Suzuki per i motori fuoribordo

In questa notizia si parla di: estetica - tecnologia

Estetica e tecnologia. Minimalismo Suzuki per i motori fuoribordo.

Estetica, tecnologia, business. Elogio del minimalismo - Non vi aspettano, se avete deciso di leggere questo editoriale, impegnativi riferimenti artistico- Scrive zerounoweb.it

Suzuki GSX-8TT: stile retrò, motore bicilindrico e tecnologia d’avanguardia - Stile vintage, innovazione all’avanguardia e un motore bicilindrico da 776 cc: ecco la nuova Suzuki GSX- Segnala motoblog.it

Cerca Video su questo argomento: Estetica Tecnologia Minimalismo Suzuki