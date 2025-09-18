di Marina Santin Suzuki lancia Stealth Line, una linea di motori fuoribordo dal design minimalista dedicata a chi vuole navigare con stile perfetta sintesi tra tecnologia avanzata ed estetica di tendenza. In primis, per la livrea Matte Black, nera opaca – che si affianca alle colorazioni White e Nebular Black – trattata con il sistema di verniciatura anti-corrosione di Suzuki per preservare i motori dall’aggressione della salsedine e dell’ossido, garantendo durabilità e prestazioni nel tempo. La linea si amplia con motori fuoribordo Suzuki da 115, 140, 150, 200, 300 e 350 CV, tutti dotati di tecnologie innovative contrassegnate con il payoff The Ultimate Outboard Motor. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Estetica e tecnologia. Minimalismo Suzuki per i motori fuoribordo