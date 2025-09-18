Estate d’arte Record di pubblico nei musei

Lanazione.it | 18 set 2025

Una (nuova) estate da record per l’ arte umbra che si conferma irresistibile attrattore culturale e turistico per l’intera regione. Tra giugno e la prima metà di settembre i Musei nazionali dell’Umbria hanno registrato infatti uno strepitoso successo di pubblico, grazie a un’offerta culturale vivace e incisiva, capace di attrarre diverse fasce d’età e tanti visitatori stranieri. Vola la Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia che mette a segno oltre 50mila presenze, con dati in linea con i risultati dello scorso anno. Si conferma così il successo della formula “Un capolavoro a Perugia”, con la spinta a riproporla nel 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

