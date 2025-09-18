Estate da 70mila presenze Boom di turisti a Castiglioni
di Laura Lucente CASTIGLION FIORENTINO Castiglion Fiorentino archivia un’estate con numeri turistici confortanti. Dopo un primo semestre 2025 in linea con l’anno record 2024, con circa 58mila presenze, il trimestre estivo ha portato sotto il Cassero altri 70mila pernottamenti. Il dato conferma la solidità del sistema turistico locale, pur evidenziando un cambiamento nelle abitudini dei viaggiatori: soggiorni medi più brevi, ma un numero maggiore di arrivi complessivi. "Il cambiamento delle abitudini dei viaggiatori – sottolinea l’assessore al turismo Devis Milighetti – rende necessario continuare a lavorare sulla diversificazione e sulla destagionalizzazione dell’offerta, oltre che sul fornire esperienze uniche per il nostro territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it
