"Essere vicini alla gente", bussare alla casa di chi è solo, di chi soffre la solitudine, per portare ascolto e conforto. Il vescovo Giovanni Nerbini chiede ai sacerdoti, ai religiosi e ai laici impegnati nelle parrocchie di farsi "portatori dell'acqua di speranza" e di comunicare "una esperienza di vita che illumini il quotidiano con tutte le sue fatiche – e a volte tragedie – con la presenza stessa di Cristo". Nella chiesa di San Domenico si è tenuto il Convegno pastorale diocesano, l'appuntamento che segna la ripartenza delle attività della Chiesa pratese dopo la pausa estiva. All'ordine del giorno c'erano le indicazioni di Nerbini per vivere a livello parrocchiale, ma anche nelle associazioni e nei gruppi della comunità ecclesiale, il nuovo anno pastorale appena iniziato.

"Essere vicini, bussare a chi è solo". L'invito del vescovo alle parrocchie