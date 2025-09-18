Espulso Di Lorenzo al 19' KDB subito fuori | Man City-Napoli 2-0

Gazzetta.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli cade a Manchester contro il City. Dopo 19' la gara si fa subito in salita: espulso di Di Lorenzo e Napoli in 10 per 70 minuti. Il Manchester City passa al 56' con il gol di Haaland e trova il raddoppio al 65' con Doku. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

espulso di lorenzo al 19 kdb subito fuori man city napoli 2 0

© Gazzetta.it - Espulso Di Lorenzo al 19', KDB subito fuori: Man City-Napoli 2-0

In questa notizia si parla di: espulso - lorenzo

LIVE Manchester City-Napoli 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: espulso Di Lorenzo!

?Manchester City-Napoli, espulso Di Lorenzo: salterà lo Sporting Lisbona

City-Napoli, Di Lorenzo espulso: VAR e moviola completa

Espulso Di Lorenzo al 19', KDB subito fuori: Man City-Napoli 2-0.

Cerca Video su questo argomento: Espulso Lorenzo 19 Kdb