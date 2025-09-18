Espulsione Allegri Rocchi | Sono uno collaborativo ma si fa in due

Massimiliano Allegri ha rimediato un'espulsione nel finale di Milan-Bologna: le parole di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Espulsione Allegri, Rocchi: “Sono uno collaborativo, ma si fa in due”

In questa notizia si parla di: espulsione - allegri

Allegri e l’espulsione: “La giacca mi ha salvato, Maignan out a Udine”

Allegri a DAZN dopo Milan Bologna: «Nei momenti difficili non bisogna disunirsi… Espulsione? Ecco cosa è successo»

Allegri squalificato dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione in Milan-Bologna: quante partite salterà

Rocchi: "Espulsione Allegri? Ho chiesto collaborazione anche davanti agli errori. Se poi vanno fuori dalle righe..." - X Vai su X

Dopo l'espulsione nei minuti finali di Milan-Bologna, è arrivata la decisione del Giudice sportivo per Massimiliano Allegri " , º , ’ - facebook.com Vai su Facebook

Dov’è Rocchi? Se lo chiede anche Gravina; Rigore Milan Bologna, cosa si sono detti Marcenaro e Fabbri: svelato l’audio ad Open VAR; Allegri contro tutti: l’espulsione e il gesto a Giuntoli. LA RICOSTRUZIONE.

Espulsione Allegri, Rocchi: “Sono uno collaborativo, ma si fa in due” - Massimiliano Allegri ha rimediato un'espulsione nel finale di Milan- Secondo msn.com

Rocchi: "Espulsione Allegri? Ho chiesto collaborazione anche davanti agli errori. Se poi vanno fuori dalle righe..." - Durante Open VAR su DAZN, Gianluca Rocchi ha commentato così il caso del rigore prima dato e poi tolto al Milan durante il match contro il Bologna: "E' un episodio complesso. Da msn.com