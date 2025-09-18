Esposito Inter, le ultime sul futuro del giovane attaccante nerazzurro dopo l’esordio da titolare in Champions League. I dettagli. La vittoria dell’ Inter ad Amsterdam contro l’ Ajax, firmata dalla doppietta di Marcus Thuram, ha avuto un altro grande protagonista: Francesco Pio Esposito. Il classe 2005, schierato da Cristian Chivu al posto dell’infortunato Lautaro Martinez, ha risposto con una prova di sostanza e personalità al suo debutto in Champions League. A sottolinearlo è stato Andrea Paventi, inviato di Sky Sport, che ha commentato così la prestazione del giovane attaccante. «Se lo dice Thuram ci fidiamo perché lo vede tutti i giorni in allenamento. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Esposito Inter, in arrivo altre chance da titolare: Chivu impressionato, cosa filtra