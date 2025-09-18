Esposito Inter in arrivo altre chance da titolare | Chivu impressionato cosa filtra
Esposito Inter, le ultime sul futuro del giovane attaccante nerazzurro dopo l’esordio da titolare in Champions League. I dettagli. La vittoria dell’ Inter ad Amsterdam contro l’ Ajax, firmata dalla doppietta di Marcus Thuram, ha avuto un altro grande protagonista: Francesco Pio Esposito. Il classe 2005, schierato da Cristian Chivu al posto dell’infortunato Lautaro Martinez, ha risposto con una prova di sostanza e personalità al suo debutto in Champions League. A sottolinearlo è stato Andrea Paventi, inviato di Sky Sport, che ha commentato così la prestazione del giovane attaccante. «Se lo dice Thuram ci fidiamo perché lo vede tutti i giorni in allenamento. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: esposito - inter
Inter, già finita con Esposito: arriva la cessione, resta in Serie A
Inter-River Plate LIVE 0-0: Martinez Quarta salva su Pio Esposito
Inter River Plate LIVE 0-0: occasionissima per Pio Esposito, Martinez Quarta gli dice di no
In Diretta con INTER ZONE! Post Ajax-Inter 0-2, Pio Esposito, Sommer, Thuram, le polemiche e non solo. Ne parliamo con i nostri ospiti LIVE QUI: - X Vai su X
Gli Esposito 'litigano' in diretta Siparietto comico dopo Ajax-Inter tra i due fratelli, con Pio intervistato da Alessia Tarquinio e Seba collegato via telefono "Guarda che io i complimenti non te li ho fatti": GOD BLESS I FRATELLI ESPOSITO #AjaxInter - facebook.com Vai su Facebook
Sky – Esposito, prova da giocatore pronto con l’Ajax. In arrivo tante chance; Ajax vs Inter, formazioni UFFICIALI: chance dal 1' per Pio Esposito, svelata la scelta di Chivu su Sommer; Torna titolare con l'Inter dopo 1963 giorni, la grande chance del talento nerazzurro al Mondiale per Club.
Cagliari, vicinissimo l’arrivo di Sebastiano Esposito dall’Inter - I rossoblù sono vicinissimi a Sebastiano Esposito dell’Inter. Segnala gianlucadimarzio.com
TS – Inter, dopo la Juve niente rivoluzione. Porta inviolata e Lautaro può riposare - La vittoria con l'Ajax è arrivata proprio grazie ai due protagonisti più criticati di Juve- Si legge su msn.com