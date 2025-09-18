Esposito Inter finalmente un’alternativa alla ThuLa | ha già convinto tutti e cresce una convinzione…

Internews24.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esposito Inter, le ultime sul futuro del giovane attaccante nerazzurro dopo l’esordio da titolare in Champions League. I dettagli. Il debutto da titolare in  Champions League di Francesco Pio Esposito continua a far discutere positivamente. Dopo i complimenti ricevuti da addetti ai lavori e opinionisti, anche il Corriere della Sera ha dedicato spazio e parole di elogio al giovane attaccante dell’ Inter, protagonista nella vittoria di Amsterdam contro l’ Ajax. Il quotidiano ha sottolineato come, se Yann Sommer e Marcus Thuram abbiano saputo reagire alle critiche delle scorse settimane con prestazioni di spessore, la vera sorpresa sia arrivata dal classe 2005: «Una ventata di novità in mezzo ai soliti noti». 🔗 Leggi su Internews24.com

esposito inter finalmente un8217alternativa alla thula ha gi224 convinto tutti e cresce una convinzione8230

© Internews24.com - Esposito Inter, finalmente un’alternativa alla ThuLa: ha già convinto tutti e cresce una convinzione…

In questa notizia si parla di: esposito - inter

Inter, già finita con Esposito: arriva la cessione, resta in Serie A

Inter-River Plate LIVE 0-0: Martinez Quarta salva su Pio Esposito

Inter River Plate LIVE 0-0: occasionissima per Pio Esposito, Martinez Quarta gli dice di no

esposito inter finalmente un8217alternativaPio Esposito, perché l'attaccante può essere l'alternativa giusta alla ThuLa: quelle caratteristiche uniche nella rosa dell'Inter - Pio Esposito è la vittoria più bella dei nerazzurri nella tana dell’Ajax, ad Amsterdam. Scrive msn.com

esposito inter finalmente un8217alternativaFinalmente Inter: solo buone notizie per Chivu dopo il 2-0 in Champions. Lautaro è ancora così fondamentale per i nerazzurri? Dalle polemiche post Mondiale alla prova di Pio ... - Dopo la sconfitta, dolorosa e pesante, contro la Juventus, serviva una risposta, e la risposta è arrivata. Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Esposito Inter Finalmente Un8217alternativa