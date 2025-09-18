Esplosione di Calenzano | decimo indagato è un coordinatore per la sicurezza

La Procura di Prato, attraverso un comunicato firmato dal procuratore capo, Luca Tescaroli, ha reso noto un importante aggiornamento nelle indagini sul disastro avvenuto il 9 dicembre 2024 nel deposito carburante Eni di Calenzano (Firenze), in via Erbosa 29, che ha causato cinque vittime e ventotto feriti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

