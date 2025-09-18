Esplosione al deposito Eni di Calenzano c’è un nuovo indagato
Prato, 18 settembre 2025 – L’avanzamento delle indagini sull’enorme esplosione al deposito Eni di Calenzano del 9 dicembre 2024 porta oggi a iscrivere un nuovo nome nel registro degli indagati. Sono state le dichiarazioni di un coindagato, Enrico Cerbino, collaboratore del responsabile del settore manutenzione, a indurre la Procura di Prato, competente per il territorio calenzanese, a indagare anche un altro soggetto: si tratta di Andrea Strafelini, coordinatore operativo giornaliero e preposto. Le ipotesi di reato avanzate nei suoi confronti sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo, lesioni personali colpose. 🔗 Leggi su Lanazione.it
