Esplosione al deposito Eni di Calenzano | c’è un altro indagato

PRATO – Nuovi sviluppi per le indagini relative all’esplosione del deposito di carburanti dell’Eni di Calenzano dello scorso anno. A seguito delle ulteriori investigazioni espletate – e, in particolare, delle dichiarazioni rese da uno degli indagati, Enrico Cerbino – è emerso il coinvolgimento di un ulteriore indagato nell’evento, che quest’ufficio ipotizza essere stato cagionato colposamente. Sono stati per questo contestati nei confronti di Andrea Strafelini, che è risultato svolgere il ruolo di coordinatore operativo giornaliero e di preposto, i delitti di omicidio colposo plurimo, di disastro colposo e di lesioni personali colpose. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it