Esplora l’Europa | itinerario alla scoperta di Chisinau

Chi?in?u emerge come una destinazione sorprendente nell’Europa orientale, dove l’architettura sovietica si intreccia con eleganti edifici neoclassici e moderne strutture urbane. La capitale della Moldavia, con i suoi 600.000 abitanti, rappresenta un crocevia di culture e tradizioni che affonda le radici in secoli di storia complessa. Le sue strade alberate, i parchi verdeggianti e i musei ricchi di testimonianze storiche offrono un’esperienza di viaggio autentica, lontana dalle rotte turistiche più battute. Questa città, che conserva il fascino dell’Europa dell’Est unito a una rinnovata energia contemporanea, merita di essere esplorata con calma e curiosità per apprezzarne tutte le sfaccettature. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

