Siamo abituati a definire la rabbia come un tratto caratteriale negativo, un difetto, una componente da reprimere. La verità è che la rabbia è un’emozione e, come tale, veicola un messaggio. Qualcosa che per noi è importante: un confine che sentiamo oltrepassato, un valore che non viene rispettato, un bisogno che non trova risposta. È la nostra mente che ci sta dicendo “Qui c’è qualcosa di importante per me”. Il punto è che, nella fretta, ci fermiamo al sintomo: il cuore che accelera, la voce che si alza, le parole che scappano. E non ci chiediamo: “Cosa mi sta dicendo questa rabbia?”. Dal punto di vista costruttivista, la rabbia nasce dal significato che attribuiamo a ciò che accade. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Esplodere con chi amiamo: cosa c’è davvero dietro alla rabbia?