Esperti e scienziati da tutto il mondo per discutere di sostenibilità

Negli ultimi anni la sostenibilità sta diventando un tema centrale anche nel settore nautico, storicamente associato a un forte impatto ambientale. L’industria e i diportisti si stanno muovendo verso pratiche e tecnologie che riducano l’impronta ecologica delle imbarcazioni. Per questo il Salone Nautico di Genova ospiterà il 4° World Yachting Sustainability Forum, in programma domani alle 10.30 nella Sala Forum, Piano Mezzanino, Padiglione Blu. L’evento organizzato da Confindustria Nautica in collaborazione con IBI – International Boat Industry, punto di riferimento globale per l’intelligence del settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esperti e scienziati da tutto il mondo per discutere di sostenibilità

