Esiste in Rai un rapporto costi-ricavi per i soldi spesi?

Mentre spira aria di crisi, i salari perdono potere d’acquisto, i consumi ristagnano e la situazione internazionale minaccia di precipitare ulteriormente, esiste un luogo fatato in cui si fanno soldi a palate. Non si trova alla fine dell’arcobaleno, bensì a Viale Mazzini, e avrete capito che stiamo parlando di Mamma Rai. O Mammona Rai, visti . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Esiste in Rai un rapporto costi-ricavi per i soldi spesi?

In questa notizia si parla di: esiste - rapporto

Intervista a Francesca Albanese: “Le critiche sul rapporto sul genocidio a Gaza? Ho raccontato una realtà che esiste da anni”

Alba Parietti, Sanremo ’92 e il rapporto con Baudo: “Ti faceva regina, poi ti cambiava ruolo. Quella tv non esiste più”

Quando si parla del rapporto tra Stati Uniti e Regno Unito, si usa spesso l’espressione “Relazione speciale”. Ma esiste ancora? Ce ne parla @TITTIPRICE - X Vai su X

Anche ieri sera, grande affluenza di pubblico al Teatro Palladium per il #CineclubScienza! Dopo la proiezione del film “Il male non esiste”, abbiamo parlato del rapporto uomo-Natura attraverso prospettive scientifiche, filosofiche e politiche, raccontando le - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo 2025: quanto costa il Festival, chi paga, guadagni e ricavi; Il più costoso, inumano e inutile strumento nella storia delle politiche migratorie italiane; Quanto guadagna la Rai da Sanremo: i numeri del festival che fanno cassa.

Sedi regionali Rai, tra sagre, costi e critiche - Attilio Romita, capo della sede di Bari racconta: «Ho cambiato i notiziari: ... Come scrive panorama.it