Escursionista muore durante un trekking | chiama i soccorsi e poi sviene lo trovano così

Un grave incidente ha scosso questa mattina, mercoledì 18 settembre, le montagne dell’ Alto Adige. Intorno alle 11, nella zona di Aschbach, nel territorio comunale di Lagundo, un escursionista svizzero si è improvvisamente accasciato mentre percorreva uno dei sentieri frequentati da appassionati di montagna. L’allarme è stato lanciato immediatamente dai presenti, facendo scattare l’intervento dei tecnici del Soccorso alpino di Merano, che hanno raggiunto la zona con un mezzo di servizio. Ogni tentativo di soccorso, però, si è rivelato inutile: all’arrivo degli operatori l’uomo era già deceduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Escursionista muore durante un trekking: chiama i soccorsi e poi sviene, lo trovano così

In questa notizia si parla di: escursionista - muore

Stefano Poli, escursionista di 57 anni, muore a pochi passi dalla cima del Diavolo di Tenda

Escursionista cade da 100 metri e muore sulla via ferrata delle cascate di Stulle in Alto Adige

Tragedia in Val Passiria: escursionista 59enne precipita dalla ferrata di Stulles e muore sul colpo

Vipiteno, tragedia sul monte Cavallo: escursionista di 68 anni precipita e muore - facebook.com Vai su Facebook

New post: LEGGI LA NOTIZIA! Veneto – Escursionista muore in montagna, colto da malore https://tviweb.it/veneto-escursionista-muore-in-montagna-colto-da-malore/… #veneto #notizie #news - X Vai su X

Tragedia durante il trekking a Capo Ceraso, muore a 50 anni; Precipita durante un’escursione a Bobbio Pellice, morto un escursionista francese; Dramma a Madonna di Campiglio: scivola per 150 metri davanti al figlio, muore escursionista 62enne.

Escursionista si sente male sulle Dolomiti e viene lanciato l’allarme: i soccorritori lo trovano già morto - Un uomo è morto nella mattina di oggi 18 settembre durante un'escursione sulle Dolomiti: si sarebbe sentito male e si è accasciato nella zona di Aschbach ... Come scrive fanpage.it

Perde l’equilibrio e precipita durante la discesa in montagna: muore a 31 anni - Escursionista tedesco di 31 anni muore sul Gran Zebrù in Alto Adige, precipitando per 200 metri durante la discesa in cordata. Da nordest24.it