Escursionista infortunato mentre fa canyoning | in ospedale con l' elicottero

Genovatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 17 settembre, sopra Cogoleto.Un escursionista di 26 anni si è infortunato mentre era impegnato in una sessione di canyoning sul rio Lerca, ferendosi alle gambe.Ad avvertire i soccorsi sono stati i compagni di squadra: sul posto Croce d'Oro di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

