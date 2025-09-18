Esclusiva gbt Andrea Zorloni senza filtri | Masnada disabilità e una vita sempre a spinta
Andrea Zorloni è il fondatore del gruppo di tifosi disabili dell’Inter Masnada 104. Insieme ad altri 5 amici, accomunati da un’invalidità e dalla sedia a rotelle, è riuscito a risolvere un’anomalia presente nello Stadio Meazza rendendo un sevizio alla collettività dei disabili che vogliono godere la visione delle partite nell’impianto di San Siro. Andrea Zorloni, grazie per averci concesso l’intervista. Come ti definiresti?. “Lascio rispondere la mia compagna e caregiver Mina, poi aggiungo io qualcosa.” Mina afferma: “Andrea è un Don Chisciotte: affronta battaglie incredibili spesso da solo. “Andrea aggiunge: “Oltre a Don Chisciotte, e la battaglia sui biglietti e gli abbonamenti dell’Inter ne è la prova, mi ispiro a Cyrano: un personaggio eclettico, esuberante. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: esclusiva - andrea
ESCLUSIVA OPEN – Revocati 60 milioni di tax credit alla Sipario di Andrea Iervolino. Gravi accuse al produttore nella relazione al tribunale di Roma: gonfiati tutti i costi
"Revocati 60 milioni di tax credit alla Sipario di Andrea Iervolino": l'esclusiva di Open
Quarto Grado: l’intervista esclusiva ad Andrea Sempio
Il 3 ottobre vivi una serata esclusiva con Andrea Belfiore, chef e vincitore di Pechino Express, che porta a Napoli il format newyorkese del Pasta Making Party. Open wine bar, dj set e menu d’autore per una notte che non dimenticherai. Per info e prenotazion - facebook.com Vai su Facebook