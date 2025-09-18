Andrea Zorloni è il fondatore del gruppo di tifosi disabili dell’Inter Masnada 104. Insieme ad altri 5 amici, accomunati da un’invalidità e dalla sedia a rotelle, è riuscito a risolvere un’anomalia presente nello Stadio Meazza rendendo un sevizio alla collettività dei disabili che vogliono godere la visione delle partite nell’impianto di San Siro. Andrea Zorloni, grazie per averci concesso l’intervista. Come ti definiresti?. “Lascio rispondere la mia compagna e caregiver Mina, poi aggiungo io qualcosa.” Mina afferma: “Andrea è un Don Chisciotte: affronta battaglie incredibili spesso da solo. “Andrea aggiunge: “Oltre a Don Chisciotte, e la battaglia sui biglietti e gli abbonamenti dell’Inter ne è la prova, mi ispiro a Cyrano: un personaggio eclettico, esuberante. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Esclusiva gbt. Andrea Zorloni senza filtri: Masnada, disabilità e una vita sempre a spinta”