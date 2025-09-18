Esame di maturità facile e veloce con 6mila euro Centro studi bolognese gestiva diplomifici

L’indagine delle Fiamme gialle: sigilli a Bologna e Napoli. Agli studenti fornite attestazioni e pagelle false. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Esame di maturità “facile e veloce con 6mila euro”. “Centro studi bolognese gestiva diplomifici”

In questa notizia si parla di: esame - maturit

Esame di Maturità 2026: dall’orale obbligatorio alle 4 materie da discutere, tutte le novità https://tg.la7.it/politica/esame-maturita-2026-orale-obbligatorio-materie-05-09-2025-243674… - X Vai su X

Arriva oggi in Consiglio dei ministri il dl con la riforma dell'esame di maturità. La bozza del provvedimento, che si compone di 7 articoli, introduce misure urgenti per riformare l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e per garantire il regolar - facebook.com Vai su Facebook

Juve Inter esame di maturità? Tudor frena | È un percorso di mesi che stiamo facendo Ci tengo a dire una cosa su questa squadra; Conferenza stampa Tudor pre Juve Inter | Nessun esame di maturità Vlahovic non è mai stato così bene su Openda e la presenza di Conceicao…; Nella nuova maturità di Valditara i test Invalsi fanno curriculum.

"Esame veloce ed efficace, ma a pagamento" - "Appena saputo dell’ordinanza ci siamo attivati e così, privatamente, siamo riusciti a farci fare il tampone tutti e quattro lunedì mattina a Villa Pini". Secondo ilrestodelcarlino.it