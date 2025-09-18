Esame di maturità facile e veloce con 6mila euro Centro studi bolognese gestiva diplomifici

Repubblica.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’indagine delle Fiamme gialle: sigilli a Bologna e Napoli. Agli studenti fornite attestazioni e pagelle false. 🔗 Leggi su Repubblica.it

esame di maturit224 facile e veloce con 6mila euro centro studi bolognese gestiva diplomifici

© Repubblica.it - Esame di maturità “facile e veloce con 6mila euro”. “Centro studi bolognese gestiva diplomifici”

In questa notizia si parla di: esame - maturit

Juve Inter esame di maturità? Tudor frena | È un percorso di mesi che stiamo facendo Ci tengo a dire una cosa su questa squadra; Conferenza stampa Tudor pre Juve Inter | Nessun esame di maturità Vlahovic non è mai stato così bene su Openda e la presenza di Conceicao…; Nella nuova maturità di Valditara i test Invalsi fanno curriculum.

"Esame veloce ed efficace, ma a pagamento" - "Appena saputo dell’ordinanza ci siamo attivati e così, privatamente, siamo riusciti a farci fare il tampone tutti e quattro lunedì mattina a Villa Pini". Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Esame Maturit224 Facile Veloce