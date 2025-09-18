Errori nelle indagini | vi spiego perché il sospetto rapitore di Maddi McCann è libero

"Non ci sono elementi concreti per sostenere un'accusa nei confronti di Brückner". Lo dice a Il Giornale il criminologo Armando Palmegiani commentando la scarcerazione di Christian Brückner, il principale sospettato per il rapimento di Maddie McCann, la bimba inglese scomparsa all'età di tre anni durante una vacanza con i genitori a Praia da Luz, in Portogallo, il 3 maggio del 2007. Il 48enne era detenuto nel carcere di Sehnde, vicino ad Hannover, in Germania, dove ha scontato una condanna a sette anni e mezzo di reclusione per lo stupro ai danni di una turista 72enne. All'uomo è stato imposto l'obbligo del braccialetto elettronico e il divieto di lasciare la Germania, con il ritiro del passaporto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

