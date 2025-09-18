Erosione costiera a Torre dell’Orso previsti interventi da tre milioni di euro

MELENDUGNO – Un intervento da 3 milioni di euro circa per arginare l’erosione costiera che sta “consumando” la spiaggia e il costone roccioso di Torre dell’Orso, mettendo a rischio anche la cinquecentesca torre di guardia.Il relativo progetto lo ha commissionato l’amministrazione comunale di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

