Ero io il vero bersaglio Pierina Paganelli il figlio gela tutti | Mamma sarebbe ancora viva

«Probabilmente mi hanno investito volontariamente, potrebbe essere stata la stessa persona che poi ha ucciso mia madre. Questo mi ha pesato molto perché sono arrivato a pensare che se fossi morto io, forse mia mamma sarebbe ancora viva». Sono le parole di Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa nell’ottobre 2023 nel garage della sua abitazione in via dei Ciclamini, a Rimini. Giuliano, che mesi prima dell’omicidio era rimasto vittima di un misterioso incidente in bicicletta, è tornato a raccontare la sua esperienza durante un’intervista a Storie Italiane, a pochi giorni dall’apertura del processo a carico di Louis Dassilva, 35 anni, accusato di aver ucciso l’anziana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ero io il vero bersaglio”. Pierina Paganelli, il figlio gela tutti: “Mamma sarebbe ancora viva”

