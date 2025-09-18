Eriksen pronto per la nuova esperienza | Nuova avventura in Bundesliga il passato è alle spalle

Eriksen, ex centrocampista dell’Inter racconta motivazioni e ambizioni nella nuova esperienza tedesca per il danese. Intervenuto a Colonia in occasione di un evento, Christian Eriksen ha spiegato le ragioni che lo hanno convinto ad accettare la proposta del Wolfsburg, sottolineando la voglia di misurarsi con un campionato nuovo e stimolante come la Bundesliga. Il centrocampista danese ha evidenziato come la competizione tedesca presenti un ritmo diverso e molte opportunità per giocatori esperti e talentuosi. Eriksen ha ricordato di aver già affrontato alcuni giocatori tedeschi nelle partite della sua nazionale e di conoscere altri danesi che militano ancora nella Bundesliga, elementi che lo hanno aiutato a familiarizzare con il contesto calcistico e a prepararsi mentalmente alla nuova avventura. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Eriksen pronto per la nuova esperienza: «Nuova avventura in Bundesliga, il passato è alle spalle»

In questa notizia si parla di: eriksen - pronto

Dopo essere rimasto svincolato lo scorso giugno al termine della sua avventura al Manchester United, Christian #Eriksen è pronto a tornare in campo. Il danese è vicinissimo al #Wolfsburg - X Vai su X

Mercato, Eriksen non resta più svincolato: l’ex Inter ha trovato squadra, dove giocherà; Eriksen-Inter, affare pronto a sbloccarsi: i nerazzurri arriveranno ai 20 milioni grazie ai bonus; La nuova vita calcistica di Christian Eriksen inizia al Brentford, è ufficiale.

Eriksen trova squadra: per l’ex Inter c’è la nuova avventura - L’ex Inter è però rimasto svincolato al termine della passata stagione e ha così dovuto salutare la squadra dei Red Devils. Secondo passioneinter.com

Eriksen riparte dal Wolfsburg: "Il malore del 2021 è il passato. Per fortuna ne è nato qualcosa di positivo" - Intervenuto a margine di un evento a Colonia, Christian Eriksen ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta del Wolfsburg: "La Bundesliga è un campionato nuovo ... Segnala msn.com