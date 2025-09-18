Erika la vedova di Charlie Kirk a capo dell’impero di Turning Point Usa | Sarà la cosa più grande mai vista
Erika Kirk, vedova di Charlie, è la nuova leader e ceo di Turning Point Usa, l’organizzazione fondata dal marito assassinato lo scorso 10 settembre. Ecco cosa sta accadendo. “ Prometto che farò di Turning Point Usa la cosa più grande che questa nazione abbia mai visto ”. È la promessa di Erika, la vedova di Charlie Kirk, eletta in queste ore all’unanimità del consiglio d’amministrazione leader e ceo dell’’organizzazione. (ANSA FOTO) – Notizie.com Non sarà per nulla semplice gestire l’eredità dell’attivista conservatore ucciso il 10 settembre scorso in un campus dello Utah. 🔗 Leggi su Notizie.com
Biografia e vita del giovane accusato di aver sparato all'influencer pro-Trump. La vedova Erika: «Non avete idea di cosa avete scatenato»
