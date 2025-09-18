Ergastolo al killer dei coniugi Fioretto Mistero sui mandanti

L'attesa è durata trentaquattro anni. E l'altro giorno, nel tardo pomeriggio, si è chiuso un capitolo che pareva destinato a rimanere tra i "cold case" italiani. Ergastolo per l'ndranghetista Umberto Pietrolungo, 58 anni, calabrese di Cetraro, appartenente alla cosca dei Muto, già detenuto per altri reati, riconosciuto dal Gup Antonella Crea di Vicenza come il

