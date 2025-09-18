Eredità di armani Armani chi è il signor nessuno che gestiva il patrimonio del re

Ormai sappiamo bene che Giorgio Armani ha lasciato due testamenti segreti e consegnati uno il 15 marzo e il secondo il 5 aprile. Quando il re della moda si è recato dal suo notaio, Elena Terrenghi, a partecipare a quell'incontro non c'era soltanto il contitolare dello studio notarile, Ruben Israel, ma anche un'altra persona sconosciuta ai più ma che era legato professionalmente ad Armani sin dagli anni Novanta. Chi è Luigi Chiapparini. 73 anni di Legnano, nel milanese, ne parla il Corriere spiegando che Luigi Chiapparini è un private banker di cui Armani si fidava moltissimo per farlo partecipare nel momento del sigillo del testamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

