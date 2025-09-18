Equitazione Italia quinta dopo la prima parte del dressage agli Europei di completo
Al via quest’oggi a Blenheim Palace, in Gran Bretagna, gli Europei senior 2025 di completo dell’equitazione: nella prima parte del dressage spazio sul rettangolo a 27 dei 55 binomi in gara. L’Italia è quinta nella graduatoria a squadre grazie al piazzamento di Giovanni Ugolotti su Duke of Champions, decimo a livello individuale, mentre al momento viene scartato lo score di Paolo Torlonia su Zinny, 25°. Al momento nella classifica individuale comanda la tedesca Malin Hansen-Hotopp su Carlitos Quidditch K con 27.8, mentre chiude la top ten Giovanni Ugolotti su Duke of Champions, decimo con 32.8. L’individualista azzurro Daniele Bizzarro su Stormhill Riot si piazza 22° con 37. 🔗 Leggi su Oasport.it
