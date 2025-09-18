Enzo Maresca e Cole Palmer ottime nonostante la sconfitta del Bayern
Il boss del Chelsea Enzo Maresca e il marcatore Cole Palmer hanno optato per prendere gli aspetti positivi nonostante una sconfitta per 3-1 contro il Bayern Monaco sul ritorno del Blues in Champions League. I campioni della Coppa del Mondo della Conference League e del club stavano giocando la loro prima partita nella competizione d'Elite Club in Europa dal 2023, ma, a differenza del 2012 quando hanno sollevato il trofeo, questo viaggio all'Allianz Arena per il Chelsea è stato infelice. Un gol di Harry Kane Brace e Trevor Chabolah hanno dato ai giganti tedeschi la vittoria, ma il Chelsea ha turbato i loro padroni di casa negli incantesimi e ha tirato indietro uno attraverso il sublime di Palmer con il punteggio al 2-0.
