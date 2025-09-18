Enzo Iacchetti rompe il silenzio dopo la lite furiosa in tv | le sue parole

Tvzap.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News tv. – Enzo Iacchetti torna a far parlare di sé, e questa volta lo fa con una scenata in diretta che ha lasciato tutti a bocca aperta. Martedì sera, nello studio di È sempre Cartabianca, il celebre conduttore di Striscia la Notizia ha dato spettacolo affrontando il tema infuocato del conflitto israelo-palestinese. E chi aveva davanti? Eyal Mizrahi, presidente dell’Associazione Amici di Israele nonché rappresentante del gruppo “Over the Rainbow – the Zionist Movement”. Risultato? Un duello televisivo da manuale, culminato in un’esplosione di accuse e parole grosse. 🔗 Leggi su Tvzap.it

enzo iacchetti rompe il silenzio dopo la lite furiosa in tv le sue parole

© Tvzap.it - Enzo Iacchetti rompe il silenzio dopo la lite furiosa in tv: le sue parole

In questa notizia si parla di: enzo - iacchetti

Enzo Iacchetti furioso con l’israeliano Eyal Mizrahi: “Str…, vengo giù e ti prendo a pugni” | Video Mediaset

Tintoria live dal Castello di Milano con Enzo Iacchetti

Buon compleanno Enzo Iacchetti, Rita dalla Chiesa, Carlo Sangalli…

Ezio Greggio rompe il silenzio su Striscia e lancia una frecciatina a un ex ministro. Cosa ha detto; Uno contro tutti: Fabrizio Corona rompe il silenzio nel salotto di Maurizio Costanzo; Enzo Iacchetti rompe il silenzio dopo la lite furiosa in tv: le sue parole.

enzo iacchetti rompe silenzioEnzo Iacchetti ha rotto il muro di silenzio e ipocrisia della Tv su Gaza - Lo sfogo senza freni a È sempre Cartabianca trasforma istantaneamente Enzo Iacchetti in un'icona per chi approva le sue posizioni, ma anche uno spauracchio ... Lo riporta fanpage.it

enzo iacchetti rompe silenzioEnzo Iacchetti dopo lo scontro con Eyal Mizrahi: “Un provocatore, dovessi tornare a Cartabianca direi le stesse cose” - Enzo Iacchetti commenta su Instagram il durissimo scontro con Eyal Mizrah, presidente della Federazione Amici di Israele ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Enzo Iacchetti Rompe Silenzio