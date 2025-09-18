News tv. – Enzo Iacchetti torna a far parlare di sé, e questa volta lo fa con una scenata in diretta che ha lasciato tutti a bocca aperta. Martedì sera, nello studio di È sempre Cartabianca, il celebre conduttore di Striscia la Notizia ha dato spettacolo affrontando il tema infuocato del conflitto israelo-palestinese. E chi aveva davanti? Eyal Mizrahi, presidente dell’Associazione Amici di Israele nonché rappresentante del gruppo “Over the Rainbow – the Zionist Movement”. Risultato? Un duello televisivo da manuale, culminato in un’esplosione di accuse e parole grosse. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Enzo Iacchetti rompe il silenzio dopo la lite furiosa in tv: le sue parole