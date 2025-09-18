Enzo Iacchetti non arretra | Ripeterei tutto Mizrahi è un provocatore e bugiardo

Enzo Iacchetti conferma le sue parole e non fa marcia indietro dopo il durissimo scontro con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, avvenuto nel corso della trasmissione È sempre Cartabianca. Lo storico volto di Striscia la notizia ha commentato l’episodio con un video su Instagram: «Avevo davanti un essere impossibile, provocatore, bugiardo, ignorante e quindi se dovessi ritornare a fare Cartabianca stasera direi esattamente tutte le parole che ho detto, dalla prima all’ultima». E sotto al post ha scritto un messaggio inequivocabile: «Palestina libera!». Durante il talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4 la tensione era salita alle stelle, soprattutto quando l’argomento si era spostato sulla Striscia di Gaza e sul modo in cui Mizrahi cercava di orientare la narrazione del conflitto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Enzo Iacchetti non arretra: “Ripeterei tutto. Mizrahi è un provocatore e bugiardo”

