Enzo Iacchetti dopo lo scontro in tv su Gaza | Ridirei tutto

Milano, 18 set. (askanews) - "Oggi su Instagram si parla solo di me, avevo davanti un essere impossibile provocatore, bugiardo, ignorante e quindi se dovessi ritornare a Carta Bianca questa sera direi esattamente in quel modo tutte la parole che ho detto, dalla prima all'ultima". Così Enzo Iacchetti ha commentato con un breve video su Instagram lo scontro in tv con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele andato in scena durante la trasmissione "È sempre Carta Bianca" condotta da Bianca Berlinguer su Rete4. Durante l'accesa discussione su Gaza Iacchetti ha detto: "In questa guerra non ci deve essere un contraddittorio perché non è una guerra c'è solo un esercito", al che Mizrahi ha risposto "Lei è un fascista", scatenando la reazione di Iacchetti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

