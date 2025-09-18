Enzo Iacchetti criticato da Parenzo | Come voglio ricordarlo

Bastano poche parole a David Parenzo per commentare la "sbroccata" di Enzo Iacchetti a E' Sempre Cartabianca. Il comico e storico conduttore di Striscia la notizia martedì sera è stato protagonista di un brutale confronto (fortunatamente a distanza) con  Eyal Mizrahi, presidente della federazione Amici Di Israele.  "Come si fa a sostenere che gli israeliani non sono responsabili di quanto sta accadendo, quando sono già morte quasi 70mila persone e 20 mila bambini?", attacca Iacchetti, dichiaratamente proPal. E ancora: "Non parlo con un contraddittorio, in questa guerra non c'è un contraddittorio perché c'è un solo esercito". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

