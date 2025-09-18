Enio compie 100 anni una vita di ricordi | Vivo da solo Firenze per me resta bella da impazzire
Firenze, 18 settembre 2025 - Ha visto cambiare Firenze sotto i suoi occhi, dai cinema di quartiere ai piccoli negozi che animavano le strade, ma per Enio Bacherini, nato il 17 settembre 1925 nel quartiere delle Cascine dove oggi sorge la manifattura tabacchi, la città resta “bella da impazzire”. Enio ha compiuto cent’anni e li ha celebrati con la stessa lucidità che lo ha accompagnato per tutta la vita. Amici Miei, i 50 anni di un film-leggenda. E i fan visitano i luoghi simbolo a Firenze Capo reparto delle ferrovie dello Stato per 61 anni, instancabile lavoratore e sportivo appassionato, non ha mai smesso di pedalare o andare a pesca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Enio compie 100 anni, una vita di ricordi: "Vivo da solo, Firenze per me resta bella da impazzire” - Oggi Enio vive da solo, è lucido e determinato, e proprio in questi giorni ha festeggiato il secolo di vita a villa Ulivella, dove si trova in riabilitazione ortopedica dopo un intervento al femore. Segnala lanazione.it