ENHYPEN svela il primo sguardo sul anime Dark Mood | The Blood Altar

Nel panorama delle produzioni anime ispirate al mondo del KPop e dei contenuti supernatural, si prospetta un nuovo titolo destinato a catturare l'attenzione degli appassionati. Con una combinazione di mistero, romanticismo e elementi sovrannaturali, Dark Moon: The Blood Altar si prepara a debuttare nel gennaio 2026, proponendosi come una possibile alternativa o complemento alla popolare serie KPop Demon Hunter. Questa produzione si distingue per la sua ambientazione dark, i temi giovanili e un'atmosfera gothic che promette di coinvolgere diversi target di pubblico.

