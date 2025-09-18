' Energia condivisa' a Modigliana si discute di sostenibilità e comunità energetiche
La città di Modigliana per lunedì 29 settembre organizza un evento informativo dal titolo “Energia condivisa: il futuro delle Comunità Energetiche a Modigliana”. L’iniziativa nasce per far conoscere alla cittadinanza come l’Italia stia attuando le direttive europee sulla transizione energetica e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
