' Energia condivisa' a Modigliana si discute di sostenibilità e comunità energetiche

Forlitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Modigliana per lunedì 29 settembre organizza un evento informativo dal titolo “Energia condivisa: il futuro delle Comunità Energetiche a Modigliana”. L’iniziativa nasce per far conoscere alla cittadinanza come l’Italia stia attuando le direttive europee sulla transizione energetica e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

