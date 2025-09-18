Energia Beulcke | acquisti collettivi gas sono idea vincente

Roma, 18 set. (askanews) - "L'Italia sconta da sempre la mancanza di sovranità energetica. L'acquisto di gas dalla Russia ora è circa il 10% e ci troviamo ad avere costi non indifferenti, ad esempio sul Gnl. La quota di rinnovabili va aumentata ma bisogna anche andare verso gli acquisti collettivi di gas in Europa, come proposto da Draghi. L'altro asse è il nucleare, su cui Paesi come la Cina già competono, con più di 40 centrali, avendo benefici sui costi finali". Lo ha detto Alessandro Beulcke, Presidente del Festival dell'Energia, a Largo Chigi, format di Urania Tv, il quale ha proseguito: "Sul petrolio l'Italia non ha dati precisi di quanto ce ne sia sotto le coste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

