Endrick Juve svelato il clamoroso retroscena | i bianconeri avevano valutato il talento del Real Madrid ma poi… Ecco cosa è successo in estate

Endrick Juve, svelato il clamoroso retroscena sul talento brasiliano: tutta la verità sull’interesse dei bianconeri. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, noto giornalista di mercato, c’è un retroscena che riguarda il giovane talento brasiliano del Real Madrid, Endrick. A inizio mercato, all’interno del club spagnolo si erano tenute intense discussioni per definire la migliore strategia per la crescita del giocatore. Nonostante fosse considerato un punto fermo per il futuro della squadra, si era dibattuto sull’opportunità di fargli giocare con continuità sin da subito. L’incertezza sul suo impiego ha portato a considerare anche soluzioni alternative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

