EMU Xemu 0.8102 | L’Analisi Tecnica e lo Stato dell’Emulazione Xbox

Il sogno di ogni appassionato di retrogaming è poter riaccendere le console del passato e rivivere i titoli che hanno fatto la storia, senza polvere, cavi obsoleti o hardware ingombrante. Per i fan della prima Xbox di Microsoft, quel sogno oggi ha un nome: Xemu. Se hai un vecchio scaffale pieno di copie di Halo: Combat Evolved, Fable, Ninja Gaiden Black o Star Wars: Knights of the Old Republic, preparati a tuffarti in un viaggio nostalgico grazie a questo straordinario progetto open-source. Cos’è Xemu?. Xemu è un emulatore gratuito e open-source dedicato all’Original Xbox (nota anche come Xbox Classic o Xbox 1. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

© Gamesandconsoles.net - [EMU] Xemu 0.8.102: L’Analisi Tecnica e lo Stato dell’Emulazione Xbox