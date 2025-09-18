EMU melonDS-launcher v2.12 | Novità e Miglioramenti per il Tuo Emulatore Nintendo DS

Se sei un appassionato di emulazione Nintendo DS, la nuova versione di melonDS-launcher v2.1.2 porterà un’esperienza utente notevolmente migliorata alla tua collezione di giochi. Questo launcher grafico, costruito con PySide6 (Qt), continua ad evolversi con funzionalità che rendono la gestione e il lancio delle tue ROM più intuitiva e visivamente appealing. Novità nella versione 2.1.2. Download Automatico delle Cover Online. Una delle aggiunte più significative in questa release è la capacità di scaricare automaticamente le cover dei giochi direttamente online. Non dovrai più cercare manualmente le immagini per la tua collezione: il launcher si occupa di tutto in background, arricchendo la tua libreria con copertine professionali. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

