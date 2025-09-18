Empoli ufficiale l’arrivo di Flavio Bianchi | l’attaccante classe 2000 firma da svincolato

Serie B, l’Empoli si rinforza in avanti: preso lo svincolato Flavio Bianchi. La nota ufficiale del club Calciomercato Empoli – Rinforzo importante per il reparto offensivo azzurro. L’Empoli Football Club ha annunciato l’ingaggio di Flavio Bianchi, attaccante italiano classe 2000, svincolato dopo l’ultima esperienza con il Brescia Calcio in Serie B. Il profilo di Flavio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Empoli, ufficiale l'arrivo di Flavio Bianchi - Nel corso della sua carriera il classe 2000 ha vestito le maglie di Genoa, Lucchese, Torino e Brescia: il comunicato ufficiale

UFFICIALE - Empoli, preso Flavio Bianchi - Empoli Football Club comunica che Flavio Bianchi è un nuovo calciatore azzurro.

