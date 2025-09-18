Empoli ufficiale l’arrivo di Flavio Bianchi | l’attaccante classe 2000 firma da svincolato
Serie B, l’Empoli si rinforza in avanti: preso lo svincolato Flavio Bianchi. La nota ufficiale del club Calciomercato Empoli – Rinforzo importante per il reparto offensivo azzurro. L’Empoli Football Club ha annunciato l’ingaggio di Flavio Bianchi, attaccante italiano classe 2000, svincolato dopo l’ultima esperienza con il Brescia Calcio in Serie B. Il profilo di Flavio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: empoli - ufficiale
Torino, UFFICIALE l’arrivo di Anjorin! Il centrocampista lascia l’Empoli dopo una stagione – il COMUNICATO
Franco Carboni Inter, UFFICIALE il trasferimento all’Empoli: svelata la formula, la verità sul prestito
Cremonese, ufficiale Alberto Grassi: il centrocampista ex Empoli firma un biennale
Ora è ufficiale! Flavio #Bianchi riparte dall’#Empoli. Tutto confermato dallo scorso 31 agosto! #calciomercato - X Vai su X
Nasce il nuovo canale whatsapp ufficiale dell'Empoli - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Empoli | ufficiale l’arrivo di Andrea Ghion dal Sassuolo.
Empoli, ufficiale l’arrivo di Flavio Bianchi - Nel corso della sua carriera il classe 2000 ha vestito le maglie di Genoa, Lucchese, Torino e Brescia: il comunicato ufficiale ... Si legge su gianlucadimarzio.com
UFFICIALE - Empoli, preso Flavio Bianchi - Empoli Football Club comunica che Flavio Bianchi è un nuovo calciatore azzurro. Lo riporta tuttob.com