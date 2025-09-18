Emicrania | chi colpisce quanto pesa sulla vita e a chi servono le nuove terapie

Non chiamatelo (solo) mal di testa. Quando si parla di emicrania, si fa riferimento ad una vera e propria patologia neurologica cronica e invalidante. Per fortuna, sempre di più la ricerca mette a disposizione soluzione in grado di ridurre frequenza e intensità degli attacchi, restituendo alle persone la possibilità di tornare più rapidamente alla vita di tutti i giorni. In questo senso, va segnalato che diventa disponibile e rimborsabile in Italia, un farmaco, rimegepant, primo e ad oggi unico anti CGRP orale approvato in Italia nella duplice indicazione: trattamento acuto dell’emicrania con o senza aura, trattamento preventivo di emicrania episodica negli adulti che abbiano almeno 4 episodi di emicrania al mese. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Emicrania: chi colpisce, quanto pesa sulla vita e a chi servono le nuove terapie

