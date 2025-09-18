Emergenza sicurezza nelle scuole | 71 crolli in 12 mesi metà degli edifici ha 60 anni amianto in 2.292 istituti e solo il 7% ha condizionamento L’inchiesta di Cittadinanzattiva

Settantuno crolli registrati tra settembre 2024 e settembre 2025 negli edifici scolastici italiani, con un incremento rispetto ai 69 dell'anno precedente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Emergenza sicurezza nelle scuole: 71 crolli, in 12 mesi, metà degli edifici ha 60 anni, amianto in 2.292 istituti e solo il 7% ha condizionamento. L'inchiesta di Cittadinanzattiva

