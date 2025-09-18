Emergenza incendi | interventi su tutto il territorio fuoco lambisce anche case e distributori di benzina

LECCE – Emergenza incendi nel Salento: pomeriggio di interventi su tutto il territorio, la sala operativa del 115 in tilt. Mentre l’estate si avvia alla fine, non si conclude invece la stagione del fuoco. Tutte le squadre del comando provinciale dei pompieri, nelle ultime ore, sono state. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: emergenza - incendi

Emergenza incendi a Salerno e nel Basso Cilento: un’estate rovente

Emergenza incendi senza fine: fiamme in uliveti e giardini alla periferia di Nardò

Casertano nella morsa dei roghi: elicotteri e Canadair in azione, è emergenza incendi | FOTO

Tante le tematiche di cui mi sono occupato questa settimana a Strasburgo. Sono intervenuto sul piano Draghi, per ribadire la necessità di investimenti per lo sviluppo, e sull’emergenza incendi che ha devastato l’Europa meridionale questa estate. Ho avuto un - facebook.com Vai su Facebook

Emergenza incendi nelle province di Napoli,Salerno - Search - X Vai su X

Emergenza incendi: interventi su tutto il territorio, fuoco lambisce anche case e distributori di benzina; Emergenza incendi, estate di fuoco in Calabria: oltre 57mila interventi in Italia, 267 nella regione; Notte di incendi ed emergenze nel Lodigiano. Paura per frigorifero andato in fiamme.

Emergenza incendi: interventi su tutto il territorio, fuoco lambisce anche case e distributori di benzina - Tutte le squadre del comando provinciale del 115, nelle ultime ore, sono state impegnate per domare le fiamme divampate sui litorali adriatico e ionico, così come nell’entroterra ... Si legge su lecceprima.it

Anno nero degli incendi in Italia, già più roghi che in tutto il 2024 - Basti pensare che dal primo gennaio al 31 luglio 2025 in Italia si sono verificati 851 roghi che hanno mandato in fumo 56. Secondo ilmessaggero.it