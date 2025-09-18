Emergenza in volo per l’elicottero di Trump a bordo lui e Melania | la situazione

Momenti di tensione oggi nel Regno Unito durante la visita del presidente americano Donald Trump. L’elicottero presidenziale, il Marine One, ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a causa di un guasto tecnico mentre era in viaggio da Chequers, residenza di campagna dei premier britannici, verso l’aeroporto di Stansted. A bordo si trovavano Trump e la first lady Melania. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, il problema è stato legato a un malfunzionamento idraulico minore che ha costretto il pilota a interrompere il tragitto e a posare l’elicottero in un aeroporto locale per precauzione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Emergenza in volo per l’elicottero di Trump, a bordo lui e Melania: la situazione

In questa notizia si parla di: emergenza - volo

