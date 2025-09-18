Emergenza idrica in Irpinia le sospensioni programmate dal 18 al 19 settembre
Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dei serbatoi a servizio del Comune di Forino dalle ore 22:00 di giovedì 18 settembre 2025 alle ore 06:00 di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
