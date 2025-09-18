Emergenza idrica in Irpinia le sospensioni programmate dal 18 al 19 settembre

Avellinotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dei serbatoi a servizio del Comune di Forino dalle ore 22:00 di giovedì 18 settembre 2025 alle ore 06:00 di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: emergenza - idrica

Emergenza idrica nel comune di Apice: il sindaco Pepe chiede interventi urgenti

Apice, emergenza idrica: il sindaco Angelo Pepe lancia l’allarme e chiede interventi urgenti

“Da 20 giorni senz’acqua, nessuno ci risponde”: a Lago Patria emergenza idrica, residenti esasperati

Emergenza idrica in Irpinia, le sospensioni programmate dal 18 al 19 settembre; Emergenza idrica in Irpinia, le sospensioni programmate dal 16 al 17 settembre; Emergenza idrica in Irpinia, le sospensioni programmate dal 15 al 16 settembre.

Emergenza idrica, nuove chiusure notturne in Irpinia - ha comunicato che, a causa della perdurante riduzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare nuove chiusure notturne in diversi comuni irp ... Scrive irpinianews.it

emergenza idrica irpinia sospensioniEmergenza Idrica: chiusura notturna ai serbatoi in 8 Comuni - comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna ai serbatoi dal ... Segnala irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Emergenza Idrica Irpinia Sospensioni