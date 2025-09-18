Emergenza cinghiali in Garfagnana La Cia propone una class action ’Risarcimenti anche senza partita Iva’
"É emergenza cinghiali in Garfagnana". A lanciare l’allarme è la Cia Toscana Nord, documentando le proteste degli agricoltori e di tutti coloro che ogni giorno devono convivere con questi ungulati, diventati invadenti. "I cinghiali non solo fanno danni inimmaginabili ai raccolti, ora girano tranquillamente in branchi di anche quindici animali in pieno giorno, nelle vicinanze delle abitazioni e questo non può che creare un clima di preoccupazione e paura negli abitanti della Garfagnana – spiega il direttore della Cia Toscana Nord, Alberto Focacci –. Gli interessati dalla furia dei cinghiali non sono soltanto gli agricoltori, bensì anche tutte quelle persone che coltivano orti personali, che non vengono risparmiati al pari delle coltivazioni professionali, ma per i quali, al momento, non è previsto nessun tipo di risarcimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: emergenza - cinghiali
Emergenza cinghiali, incontro in Regione con Coldiretti
Emergenza cinghiali nel Casertano, dal 2 agosto ritorna la caccia di selezione con le Atc
Monti Picentini: 86 nuovi selecontrollori per contrastare l’emergenza cinghiali
A Nichelino prosegue l'emergenza cinghiali L'avvistamento di questa mattina è all' interno di uno dei parchi cittadini - facebook.com Vai su Facebook
Emergenza cinghiali in Puglia, l'allarme degli agricoltori: "Nella Murgia barese raccolti devastati" https://ift.tt/PdMGv08 https://ift.tt/iP7U6Iy - X Vai su X
Emergenza cinghiali in Garfagnana: le richieste della Cia Toscana Nord; Emergenza cinghiali in Garfagnana . La Cia propone una class action ’Risarcimenti anche senza partita Iva’; Cinghiali, troppi danni e pericoli.
Garfagnana, è emergenza cinghiali: “Una class action per risarcire i danni all’agricoltura e agli orti privati” - La Cia Toscana nord raccoglie il grido di allarme del territorio: "Le reti elettrificate non bastano e tra qualche anno saranno rifiuti da smaltire" ... Si legge su luccaindiretta.it
Emergenza cinghiali, la Cia Campania consegna alla Regione un pacchetto di richieste su interventi urgenti - I danni da cinghiale stanno costringendo molti agricoltori ad abbandonare i fondi. ilmattino.it scrive