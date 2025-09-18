"É emergenza cinghiali in Garfagnana". A lanciare l’allarme è la Cia Toscana Nord, documentando le proteste degli agricoltori e di tutti coloro che ogni giorno devono convivere con questi ungulati, diventati invadenti. "I cinghiali non solo fanno danni inimmaginabili ai raccolti, ora girano tranquillamente in branchi di anche quindici animali in pieno giorno, nelle vicinanze delle abitazioni e questo non può che creare un clima di preoccupazione e paura negli abitanti della Garfagnana – spiega il direttore della Cia Toscana Nord, Alberto Focacci –. Gli interessati dalla furia dei cinghiali non sono soltanto gli agricoltori, bensì anche tutte quelle persone che coltivano orti personali, che non vengono risparmiati al pari delle coltivazioni professionali, ma per i quali, al momento, non è previsto nessun tipo di risarcimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Emergenza cinghiali in Garfagnana . La Cia propone una class action ’Risarcimenti anche senza partita Iva’