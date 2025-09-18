Emergenza casa la Regione dialoga con l' Europa

Messinatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto oggi, a Palazzo d'Orléans, una delegazione della commissione speciale del Parlamento europeo sulla crisi abitativa (Hous), guidata da Irene Tinagli. Gli europarlamentari si trovano attualmente in Italia per una missione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: emergenza - casa

“Se li hai in casa, non mangiarli”. Emergenza salmonella: salame e salsiccia ritirati

Spagna, il caldo alimenta i roghi in Catalogna: due morti, in 20mila chiusi in casa | Altre due vittime per l'emergenza temperature

Arrivano altri 15 alloggi popolari: "Pronta risposta all’emergenza casa"

Emergenza casa, la Regione dialoga con l'Europa; La nuova legge regionale sbloccherà circa 3mila case di edilizia agevolata a Roma; San Giuliano Terme, Fabbrini (FdI): La giunta comunale si è dimenticata dell'edilizia pubblica.

Emergenza casa, Schifani incontro commissione Hous, “Sicilia pronta a fare propria parte” - ] ... Riporta blogsicilia.it

emergenza casa regione dialogaL’emergenza casa, il degrado e la voglia di riscatto: la commissione Hous allo Zen CLICCA PER IL VIDEO - Le parole del presidente Irene Tinagli e del parlamentare europeo Marco Falcone. Secondo ilsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Emergenza Casa Regione Dialoga