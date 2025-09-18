Emergenza abitativa la commissione Hous a Palermo Schifani | La Sicilia farà la sua parte

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incontro a Palazzo d’Orléans. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha accolto oggi, 18 settembre, a Palazzo d’Orléans una delegazione della commissione speciale del Parlamento europeo sulla crisi abitativa (Hous), guidata da Irene Tinagli. Gli europarlamentari, dopo una prima tappa a Milano, hanno scelto Palermo come nuova destinazione della loro missione istituzionale. L’obiettivo è analizzare le necessità abitative dei territori per elaborare strategie europee in grado di supportare sia gli Stati membri che le singole regioni. Le dichiarazioni di Schifani. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

