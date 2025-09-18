Emanuela Di Matteo presenta la raccolta di racconti Summis desiderantes affectibus Desiderando con supremo ardore…

Racconti di magia, ombre e crudeltà nella Roma contemporanea. “ Summis desiderantes affectibus. Desiderando, con supremo ardore .” di Emanuela Di Matteo è una raccolta di trentaquattro racconti in cui ci si inoltra nelle strade della Città Eterna per scoprire le sue ombre e i suoi angoli intrisi di magia. Un modo di attraversare la Roma contemporanea con occhi nuovi e più propensi allo straordinario, assumendo prospettive inedite per osservarla sia nei suoi lati più cruenti che nei suoi misteri più affascinanti. In una mescolanza di reale e fantastico, si mette in scena la quotidianità ma tenendo presente che dietro a ciò che può apparire banale si nascondono presenze inaspettate: creature leggendarie, figure fuori dal tempo, mostri che non sono altro che riflessi delle nostre paure, fragilità e contraddizioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

