Eloisa Coiro guadagna la semifinale degli 800 ai Mondiali Bellò out Hodgkinson impressiona
Eloisa Coiro si è prodigata in un bel rettilineo finale dopo aver dovuto sgomitare in precedenza, ha superato le difficoltà riscontrata in una batteria molto aggressiva e ha chiuso al terzo posto con il tempo di 2:01.86, meritandosi così la qualificazioni alle semifinali degli 800 metri ai Mondiali 2025 di atletica. L’azzurra si è accodata all’etiope Tsige Duguma (2:01.53) e alla statunitense Maggi Congdon (2:01.74), precedendo rivali insidiose come la giamaicana Kelly-Ann Beckford (2:02.63) e la bahrainita Nelly Jepkosgei (2:02.79). Elena Bellò si è purtroppo staccata dal gruppo delle migliori a metà dell’ultimo giro e ha chiuso al sesto posto con il tempo di 2:02. 🔗 Leggi su Oasport.it
